Calcio:altolà Conte, non pensiamo all’Inter ma solo a noi stessi

agenzia

Tecnico del Napoli 'viaggiamo rasoterra, non so dove arriveremo"

NAPOLI, 08 FEB – “Noi guardiamo a noi stessi, lo dico ai ragazzi. Non pensiamo a cosa fanno gli altri. Qui al Napoli non c’è un entusiasmo elevato, siamo una squadra che viaggia rasoterra e il nostro è un viaggio iniziato a luglio che non so dove ci porterà a fine stagione, ma fatecelo godere”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte commentando, alla vigilia del match con l’Udinese, e dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno, la sfida a distanza con l’Inter. “Noi siamo stati – ha detto – la squadra più tempo in testa finora, non dico che siamo abituati, ma abbiamo fatto esperienza. Ma l’Inter è una squadra che ha vinto lo scudetto, ha fatto la finale di Champions e va in carrozza nella Champions di quest’anno con ambizioni in Italia ed Europa. E’ una signora squadra – ha sottolineato Conte – un club storico abituato a lottare per vincere. Non pensiamo agli altri, concentriamoci su di noi, sul nostro percorso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA