Calcio:Ancelotti ‘Brasile sfida importante,oggi sono felice’

Saluta il Real: 'saro' sempre tifoso, ma ora ancora 3 partite'

ROMA, 13 MAG – “Dal 26 maggio sarò l’allenatore del Brasile, ed è una sfida molto importante: ma voglio concludere bene quest’ultimo tratto di questa fantastica avventura qui”. Cosi’ Carlo Ancelotti ha parlato del suo ingaggio come ct del Brasile, alla vigilia della partita di Liga contro il Mallorca, prima delle ultime tre sulla panchina merengues. “Sono felice, se oggi non ci fosse stata questa conferenza stampa sarebbe stato fantastico…. – ha aggiunto – Non aggiungo altro per rispetto dei tifosi del Real: di questa squadra’ saro’ sempre tifoso”.

