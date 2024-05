Calcio:arbitri dell’ultima giornata, Frosinone-Udinese a Doveri

agenzia

Anticipo Cagliari-Fiorentina a Prontera. Empoli-Roma a Massa

ROMA, 22 MAG – Designati gli arbitri della 38/ma e ultima giornata di Serie A. Prontera dirigerà l’anticipo di giovedì tra Cagliari e Fiorentina. La partita di sabato Juventus-Monza sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. L’anticipo notturno di sabato Milan-Salernitana è affidata al fischietto Davide Di Marco. L’attenzione però è rivolta principalmente alle sfide per la lotta salvezza in programma domenica in contemporanea: lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese sarà arbitrato da Daniele Doveri, mentre Empoli-Roma sarà diretta da Davide Massa. Il quadro completo: Giovedì 23/05 Cagliari-Fiorentina (20.45): Prontera. Venerdì 24/05 Genoa-Bologna (20.45): Santoro. Sabato 25/05 Juventus-Monza (18.00): Ferrieri Caputi. Milan-Salernitana (20.45): Di Marco. Domenica 26/05 Atalanta-Torino (18.00): Sozza. Napoli-Lecce (18.00): Dionisi. Empoli-Roma (20.45): Massa. Frosinone-Udinese (20.45): Doveri. Hellas Verona-Inter (20.45): Zufferli. Lazio-Sassuolo (20.45): Tremolada.

