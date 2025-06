Calcio:Cagliari, Murelli vice tecnico,Bucci preparatore portieri

agenzia

Completato staff tecnico. Amichevole in Austria col Galatasaray

CAGLIARI, 20 GIU – Lo storico vice di Pioli, Giacomo Murelli come allenatore in seconda accanto a Fabio Pisacane. E il vicecampione del mondo Luca Bucci, come preparatore dei portieri. Sono due dei componenti dello staff del nuovo tecnico del Cagliari. Murelli è stato sulle panchine – tra le altre – di Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan: con i rossoneri è diventato campione d’Italia nella stagione 2021/22. Nel ruolo di collaboratore tecnico arriva lo spagnolo Alberto Gallego Lancuentra, ex Ibiza e Recreativo de Huelva: ha centrato da allenatore due promozioni in seconda serie. La preparazione atletica verrà affidata a Mauro Baldus, supportato da Fabio Figus e Francesco Fois, che si occuperà del recupero infortuni. Il preparatore dei portieri sarà Bucci – da calciatore oltre 550 presenze tra i professionisti, vincitore di una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea, vice campione del mondo con la Nazionale nel 1994, dal 2011 allenatore dei portieri del Parma, Bologna e CF Montréal – coadiuvato da Christian Berretta, che nell’ultima stagione aveva ricoperto il medesimo ruolo nella Primavera rossoblù. A curare la match analysis Matteo Battilana e Davide Marfella, mentre Giovanni Venturella si occuperà delle riprese tattiche. Intanto il 23 luglio il Cagliari sarà impegnato in un’amichevole internazionale contro il Galatasaray, la squadra più titolata della Turchia. La gara, organizzata in collaborazione con Match PR, verrà giocata in Austria, a Linz, al termine del ritiro precampionato estivo a Ponte di Legno dal 13 al 22 luglio. Cagliari e Galatasaray si affronteranno alle 19.30 alla Raiffeisen Arena nell’ambito dell’Upper Austria Summer Series.

