Calcio:Comune Verona,cittadinanza benemerita atleti scudetto ’85

agenzia

Il 12 maggio ricorre il 40/o della vittoria campionato serie A

VERONA, 09 MAG – A tre giorni dal 40/o anniversario della conquista dello scudetto, quando – il 12 maggio 1985 – l’Hellas Verona scrisse una delle più belle pagine del calcio italiano vincendo lo scudetto, questa sera il Comune scaligero ha conferito la cittadinanza benemerita a tutti i protagonisti di quella storica impresa. La seduta del consiglio comunale, alla presenza del sindaco Damiano Tommasi, si è aperta con la votazione della delibera già approvata dalla giunta e approvata stasera all’unanimità. “Abbiamo voluto fissare nella storia della nostra città quello che, di fatto, è già nella storia di tutti noi appassionati veronesi – ha detto il sindaco -. Per questo motivo è stato deciso il riconoscimento della Cittadinanza Benemerita alla squadra Campione d’Italia 1984/85”. “Mi piace sottolineare – ha aggiunto – l’aver compreso in questa onorificenza tutti quelli che hanno fatto parte di quel gruppo, dal presidente al magazziniere, l’ufficio stampa, i medici, tutto lo staff tecnico e tutti quelli che davvero hanno costruito la storia della nostra città”. “Credo sia doveroso, in occasione dei 40 anni, dare questo attributo a dei ragazzi e a delle persone che sono state straordinarie in quel periodo, e che lo sono stati anche in tutti questi anni” ha concluso Damiano Tommasi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA