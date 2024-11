Calcio:continua il casting Roma, anche Montella per la panchina

agenzia

Alcuni membri dello staff di Juric ancora sotto contratto

ROMA, 12 NOV – Continua la ricerca per il nuovo allenatore della Roma con la ripresa degli allenamenti ancora fissata per domani. Nonostante l’esonero di Juric alcuni membri del suo staff sono ancora sotto contratto ed eventualmente potrebbero condurre la seduta in attesa dell’annuncio del nuovo tecnico. Nelle ultime ore nel casting si è inserito anche Vincenzo Montella nonostante sia il commissario tecnico della Turchia. Nel frattempo i Friedkin sono a Londra e continuano i colloqui sperando di trovare la quadra nelle prossime 24 ore.

