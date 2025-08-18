Calcio:Gutierrez nuovo colpo Napoli,a Villa Stuart per le visite

agenzia

Arriva dal Girona, 20 milioni la sua valutazione

NAPOLI, 18 AGO – Miguel Gutierrez è l’ultimo colpo in ordine di tempo per il Napoli. Il terzino sinistro del Girona è infatti arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club azzurro Circa 20 milioni di euro la sua valutazione. Intanto il gruppo guidato da Antonio Conte oggi riprende gli allenamenti dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro.

