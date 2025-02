Calcio:Ibra, ‘non contenti della classifica,ci siamo rinforzati’

agenzia

'Questo sara' il Milan che cambierà la situazione'

MILANO, 04 FEB – “Ieri è stata una giornata molto intensa ma sempre sotto controllo. E’ stato molto interessante perché ci sono tanti movimenti, con un countdown. Però tutto quello che abbiamo fatto è quello che avevamo cercato, come team. Non siamo contenti della classifica, ma abbiamo rinforzato la squadra. Cinque giocatori fuori e cinque dentro. Siamo soddisfatti: questa sarà la squadra che cambierà la situazione”: lo dice il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Santiago Gimenez. “Abbiamo rinforzato la squadra. Se abbiamo diminuito il gap vedremo, ma è quello che crediamo e che abbiamo fatto con dialogo con il mister. Secondo me è migliorata tanto la squadra”, assicura Zlatan.

