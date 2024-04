Calcio:Infantino tifa Inter,Giulini ironizza’applaudiva Scuffet’

agenzia

Polemica sui social, interviene anche il presidente del Cagliari

(v. ‘Calcio: tifosi del Cagliari contro…’ delle 15.03) (ANSA) – CAGLIARI, 15 APR – Anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si è accorto che il presidente della Fifa Gianni Infantino ieri sera allo stadio Meazza non è riuscito a mantenere l’aplomb istituzionale tifando apertamente per l’Inter. Giulini, rispondendo a un video postato da un tifoso rossoblù che mostra tutto il disappunto di Infantino per una mancata occasione per i nerazzurri, ha preferito buttarla sull’ironia: “Applaude – questo il commento del numero uno del club sardo – la bella parata di Scuffet”. Sui social, però, molti tifosi non hanno digerito il tifo di Infantino: “Si dovrebbe scusare e dimettersi”, tuona uno. C’è anche qualche insulto. Ma i commenti più spiritosi sono quelli che preferiscono sorridere. “Un comportamento… Infantino”, accusa un supporter. Ancora un gioco di parole: “Il fantino ha puntato sul cavallo sbagliato, l’Inter vincente”. In generale i tifosi si aspettavano un atteggiamento imparziale come quello che Infantino di solito sfodera durante le finali di Coppa del mondo o Champions League. E quindi non hanno sopportato che si comportasse più o meno come i compagni di fila Zanetti e Marotta, loro però giustificati perché organici all’Inter. “Vabbè – commenta un tifoso rossoblù – tanto il Cagliari viene sempre trattato come una squadra straniera. E allora fare due gol di fronte a un tifoso così importante è doppia goduria”.

