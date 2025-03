Calcio:Inter; Inzaghi, ‘domani aggressivi, lucidi e concentrati’

agenzia

'Sappiamo il valore dell'Atalanta,in campo vedremo tanti duelli'

MILANO, 15 MAR – “Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi in campo perché ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nel corso dei 90 minuti e i miei giocatori dovranno essere molto lucidi”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a InterTv alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Siamo squadre molto offensive con i migliori attacchi della Serie A, quindi bisognerà essere bravi e pronti a leggere ogni situazione: che sia un’azione di gioco o un calcio piazzato bisognerà tenere molto alta la soglia di attenzione – ha proseguito -. Arrivano due squadre che hanno entusiasmo, che stanno bene, l’Atalanta la conosciamo bene, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi con corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo il valore dell’avversario che andremo ad affrontare”.

