Calcio:Juric ‘tifosi? Se continuiamo a vinceree saranno con noi’

ROMA, 25 SET – “Pellegrini non ci sarà domani e già la partita precedente ha giocato rischiando, ma voleva esserci a tutti i costi. Il gruppo comunque lo vedo bene, anche Lorenzo mi è sembrato sereno. Hanno lavorato tutti con il sorriso e c’è un bell’ambiente, la partita con l’Udinese ci ha dato fiducia”. Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita d’Europa League contro l’Athletic Bilbao. “Un appello ai tifosi? Credo che con prestazioni come l’altro giorno i tifosi ci staranno vicini”, ha aggiunto il tecnico parlando della contestazione di domenica, mentre a chi gli chiede se è emozionato per l’esordio europeo ha risposto: “E’ una gara che preparo come le altre, il concetto è sempre lo stesso. L’emozione ora non c’è, penso solo alla gara, come se fosse una qualsiasi squadra”. Parlando di cosa potrà dare alla Roma in prospettiva ha poi spiegato: “Con tutta sincerità spero solo di vincere col Bilbao, il mio pensiero non va oltre domani”. In Europa League, infatti, è previsto turnover. “Non abbiamo ancora deciso, ma sicuramente faremo un po’ di cambi”, ha aggiunto Juric che entrando nello specifico della gestione Dybala ha concluso: “Mi sembra abbia recuperato bene da domenica, ma bisogna stare attenti. Quando è in forma è speciale e cercheremo di farlo durare senza infortuni”.

