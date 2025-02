Calcio:Juve; Motta, ‘Prima nervosi, poi cuore:bella vittoria’

agenzia

D'Aversa: "Perplesso da gestione arbitro, ma non è un alibi"

TORINO, 02 FEB – “È stata una bella vittoria, è stata una dimostrazione di coraggio e voglia di lottare: c’era nervosismo nel primo quarto d’ora, per questo faccio i complimenti con il cuore”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta il successo dei bianconeri per 4-1 in rimonta contro l’Empoli. “Mettiamo sempre il cuore, in allenamento e in partita, e a volte non siamo riusciti a vincere – continua l’allenatore in conferenza stampa – ma abbiamo sempre lottato e dato il massimo impegno, perché siamo i primi a voler ottenere i risultati: è una vittoria che vale tre punti, ora pensiamo subito al Como”. Sui due attaccanti, con Kolo Muani al terzo gol in due gare e Vlahovic a segno nel finale con un’esultanza particolare, quasi a scrollarsi di dosso le critiche: “Mi piace vedere questo Dusan, ha voglia di dimostrare di essere forte, mentre Randal è un grande giocatore che ci sta aiutando e mi aspetto ancora di più” la risposta dell’italo-brasiliano. E sul debutto di Renato Veiga ha commentato: “L’ho visto bene, ha capito dove è arrivato e ha avuto grande coraggio, proprio come tutti i suoi compagni”. Nel post-partita esulta Kolo Muani: “Volevamo vincere davanti ai nostri, l’obiettivo è continuare così e io sono felicissimo di essere qui, è tutto così incredibile” dice il mattatore del lunch-match con una doppietta. Roberto D’Aversa ammette la superiorità dei bianconeri, ma non è convinto dalle decisioni dell’arbitro Zufferli: “Non parlo dei singoli episodi, ma della gestione che mi lascia qualche perplessità e sul pareggio c’era una situazione su Esposito – analizza il tecnico dell’Empoli – in più su sei interventi, il primo cartellino è stato per Maleh: non creo alibi, in parità numerica ce la siamo giocata, ma la Juve ha vinto meritatamente”. C’è comunque qualche rimpianto: “Ci sono mancati un po’ di cambi e abbiamo avuto infortuni anche nel riscaldamento (Fazzini, ndr), sono comunque orgoglioso, perché con queste prestazioni arriveremo al nostro obiettivo” conclude D’Aversa.

