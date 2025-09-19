Calcio:Juve; Tudor, a Verona servirà una gara seria

agenzia

Tecnico bianconero: terza partita in una settimana? Niente alibi

TORINO, 19 SET – “Dobbiamo dimenticare le due partite che abbiamo giocato, ora il focus è tutto sulla trasferta di Verona”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida al Bentegodi contro i gialloblu. “Sarà la terza partita in una settimana, ma non ci sono alibi o scuse – continua in conferenza stampa – e dovremo fare una gara seria per prendere ciò che vogliamo”. E sulle condizioni della squadra: “Ci sono tutti e tutti giocheranno, anche Bremer c’è – dice Tudor sui bianconeri – e per me sono tutti titolari, sono tutti importanti”.

