Calcio:Juve; Tudor, ‘buon test, i nuovi si stanno inserendo’

agenzia

Tecnico dopo 2-2 con Reggiana: "Allenamento utile, soddisfatto"

TORINO, 02 AGO – “È stato un bel test per noi, si è sentito il volume dell’allenamento fatto in settimana e di conseguenza c’è stata tanta stanchezza: sono soddisfatto di questi giorni di preparazione, nella squadra c’è applicazione e voglia di fare le cose nel migliore dei modi”: così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo l’amichevole contro la Reggiana terminata 2-2. “Fisicamente, come è normale che sia in questo momento, qualcuno è un po’ più avanti e qualcuno è un po’ più indietro – commenta ai canali ufficiali del club – ma è stato un allenamento molto utile: i nuovi arrivati si sono inseriti subito molto bene”. Si è rivisto Bremer: “Sono contento, ci vorrà un po’ di tempo e gli servirà giocare delle partite per tornare ai suoi livelli” dice Tudor sul rientro del difensore. E ora si parte per la Germania: “Siamo pronti alla seconda parte della preseason, fra tre settimane si comincia ufficialmente e lavoreremo duramente” conclude il tecnico sul ritiro di Herzogenaurach.

