Calcio:Lazio; Baroni ritira premio miglior allenatore di ottobre

Tecnico ha ricevuto il premio prima della sfida con il Cagliari

ROMA, 04 NOV – Lazio-Cagliari, ancora prima di iniziare, è già una partita speciale per Marco Baroni. Durante le fasi che precedono il fischio d’inizio della sfida, infatti, il tecnico biancoceleste ha ricevuto il premio “Philadelphia Coach Of The Month” di ottobre riservato al miglior allenatore del mese. Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare, è stato consegnato all’allenatore direttamente dal presidente Claudio Lotito. “Il premio di miglior allenatore di ottobre è della squadra e del mio staff. È normale che si alzino le aspettative, ci fa piacere, ma le dobbiamo gestire attraverso i nostri atteggiamenti, la voglia, la determinazione, la fame e guardando a quello che dobbiamo ancora fare”, le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

