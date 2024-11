Calcio:Lazio; Baroni ritrova Dia, ancora assente Castellanos

agenzia

Il tecnico prepara la sfida al Bologna tra dubbi e infortuni

ROMA, 21 NOV – La Lazio ritrova i nazionali. Tutti, tranne uno: ancora assente, infatti, Valentin Castellanos, reduce dal viaggio intercontinentale e che si aggregherà al gruppo in campo solamente domani quando mancheranno appena due giorni al match contro il Bologna. L’argentino non è ancora certo di essere titolare mentre assenti sicuri saranno Castrovilli e Nuno Tavares, entrambi infortunati. Le buone notizie, per Baroni, arrivano da Dia e Pedro; il senegalese si è allenato regolarmente in gruppo dopo che anche i nuovi test effettuati hanno dato esito negativo per quanto riguarda il contagio da malaria e, a questo punto, potrebbe essere lui a guidare l’attacco nel match di domenica. Lo spagnolo, invece, aveva accusato un problema intestinale che non gli ha però impedito di allenarsi in gruppo dopo una prima porzione di allenamento a parte.

