Calciomercato Catania, ecco la lista: Fiorillo tra i portieri, Vazquez per l’attacco

SERIE C

Indiscrezioni e trattative. Il 2 gennaio si apre la sessione invernale. Il patron Pelligra ha promesso: «Interverremo per diventare più forti»

Il mercato del Catania su quali parametri si muoverà? Prendendo per buone le parole del presidente Pelligra, pronunciate qualche giorno fa in diretta a Telecolor, la squadra «verrà rafforzata per aggiungere i profili che servono per diventare più completi e forti». Il succo è questo. Dal 2 gennaio in poi cominceranno le danze. Oggi si fanno nomi, in linea con le indiscrezioni che circolano ogni fine d’anno solare.

I PARTENTI. Chiricò, Zanellato, Silvestri, Rapisarda, Monaco sono i fuori lista che il Catania deve togliere dal monte ingaggi per “risparmiare” una cifra vicina al milione di euro. Poi ci sono a libro paga il tecnico Lucarelli e il ds Laneri. In lista di partenza ci sarebbero altri giocatori utilizzati durante la stagione: Popovic, Celli, Montalto, Luperini, Adamonis, Guglielmotti, D’Andrea.

Chiricò e Zanellato interesserebbero al Trapani. Soprattutto Zanellato che il tecnico Capuano avrebbe voluto con sé in estate quando era al servizio del Taranto. Popovic potrebbe diventare un attaccante del Paternò in Serie D rafforzando una matricola che sta facendo grandi cose. Su D’Andrea c’è stato un interessamento del Pescara di Baldini, così come ha dichiarato il ds degli abruzzesi, Pasquale Foggia. Anche sul difensore Silvestri si era paventato un interessamento del Trapani. Il difensore Rapisarda in avvio di stagione era entrato nel mirino del Siracusa, ma adesso che il ds Davide Mignemi si è trasferito al Campobasso potrebbe riallacciare le trattative per portarlo in Serie C girone B. Tente anche le voci su Salvatore Monaco che vorrebbe rimanere in rossazzurro “favorito” da un ingaggio molto basso rispetto a qualche compagno di squadra.

CHI ARRIVA. Il tecnico Toscano e il ds Faggiano (quest’ultimo destinatario di un messaggio da parte del tecnico, segno che i segnali sullo stato di salute sono finalmente migliorati) hanno una lista di giocatori composita. Servono uno o due attaccanti, un esterno di centrocampo, uno o due difensori, un portiere dopo l’arrivo di Farroni. Il primo acquisto sarà Di Tacchio, destinato a rientrare presto dopo il grave infortunio e l’intervento chirurgico. Da giorni si parla del terzino Emmanuele Matino, classe 1998, in forza al Bari, ma bisognerà considerare il suo stato di forma fisico per via di un infortunio smaltito e per via delle zero presenze in campionato. Cercare il vice di Inglese, nel caso in cui Montalto verrà ceduto (Reggina?) è complicato. Uno dei nomi emersi è quello dell’argentino Federico Vazquez, oggi al Monopoli (5 gol in 15 gare di campionato, più un gol in Coppa di C) sul quale ha messo gli occhi anche il Benevento. Il ritorno a un interessamento a Davide Merola del Pescara sembra oggi complicato e non solo perchè la Salernitana avrebbe già sferrato un attacco per averlo subito. Il ragazzo non verrebbe ceduto a cuor leggero dalla società abruzzese al di là dei 6 gol messi a segno. Nessun riscontro, per il momento, sul nome di Tommaso Biasci del Catanzaro.