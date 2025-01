Calciomercato Catania: firma Dalmonte, tre nomi in ballo per l’attacco

SERIE C

Tesserato il centrocampista offensivo che con la Salernitana aveva collezionato solo 4 presenza

Da qualche ora a Catania, in tarda mattinata ha firmato l’accordo con il club di Pelligra il centrocampista offensivo Nicola Dalmonte, 28 anni, proveniente dalla Salernitana. Nel club cadetto Dalmonte è stato utilizzato pochissimo: 4 gare in campionato per un totale di 96 minuti, più una in Coppa Italia. L’ultima apparizione è datata 3 novembre 2024, 58 minuti contro il Cosenza da attaccante di sinistra. Poi solo panca e tribuna.

Dalmonte in carriera ha vestito le maglie di Cesena, Genoa, Lugano, Trapani, Vicenza, Spal, Salernitana collezionando 19 gare in azzurro dall’Under 17 all’Under 20. I dirigenti rossazzurri sono al lavoro per un affare con il Picerno che – come ha rivelato Telecolor – cederebbe il terzino destro Gabriele Pagliai e il centrale Andrea Allegretto in cambio di un conguaglio e del difensore Claudio Maffei che lascerebbe la Cavese per dirigersi proprio al Picerno anche se il Trento ha di recente operato un sondaggio per assicurarselo. In partenza il laterale Gega che andrebbe al Foggia, anche se il Rimini ha effettuato una richiesta. Il Catania dal club romagnolo vorrebbe prendere il centrocampista centrale Marco Garetto. Per l’attacco ancora in ballo i nomi di Alfredo Donnarumma (Ternana), Mattia Finotto (Carrarese) e Cosimo Patierno (Avellino).

