Calciomercato Catania, Tiago Casasola sbarca a Fontanarossa: «Tra gli argentini e questa città un rapporto speciale, ho accettato subito»

SERIE C

Manca ancora la firma, ma di difensore classe '95 è la prima mossa dei rossazzurri per il mercato in entrata

Emozionato ma già con le idee chiare, Catania accoglie il calciatore argentino Tiago Casasola, soffiato in extremis alla Salernitana grazie al sapiente lavoro della dirigenza rossazzurra. Classe ‘95, il difensore argentino non ha saputo resistere alla chiamata del Catania. “Non ci ho messo nulla ad accettare, l’ho fatto con entusiasmo. Qui c’è una bellissima storia e un bellissimo rapporto tra Catania e gli argentini”, ha dichiarato Casasola pochi minuti dopo essere arrivato all’aeroporto Fontanarossa. “Sono felicissimo e non vedo l’ora di cominciare”.