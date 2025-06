Calciomercato Palermo, si comincia dal portiere: trattativa per riportare Audero in rosanero

SERIE B

Il nuovo allenatore Filippo Inzaghi e il ds Carlo Osti già al lavoro per allestire un gruppo di prim'ordine

Il Palermo di Pippo Inzaghi prende la rincorsa per entrare sul mercato e allestire un gruppo di prim’ordine. In queste ore la società sta cercando di riportare in rosanero il portiere Emil Audero, titolare della nazionale indonesiana. Audero era arrivato in prestito dal Como e lì è tornato a fine stagione.

Il ds Osti sta cercando di trattare il suo rientro in Sicilia per affidargli il ruolo di presunto titolare. Audero era il vice di Buffon nella Juve di Allegri (2016-17), per cinque stagioni è stato titolare alla Samp in Serie A, transitando dall’Inter nel 2023-24 come vice di Sommer. Nella prima metà della stagione passata aveva giocato 8 gare nel Como di Fabregas.

