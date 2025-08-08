Calcio:Milan;Modric, ‘prima di firmare ho parlato con Ancelotti’

agenzia

Intervista del croato a Dazn. 'Questo club è speciale'

ROMA, 08 AGO – “Ho parlato con Ancelotti prima della mia firma con i rossoneri e lui ha detto solo cose molto belle del Milan. Ovviamente le sapevo già prima: quando però uno come Carlo, che è stato un giocatore e un allenatore qui, te le dice, hai una percezione ancora più chiara del club e dell’ambiente”: così il neo acquisto del Milan, Luka Modric in un passaggio dell’intervista a Dazn che domani trasmetterà l’amichevole dei rossoneri con gli inglesi del Leeds. “Quando sono venuto a Casa Milan per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale – ha aggiunto il croato, che ha nel suo palmares oltre al Pallone d’Oro, 6 Champions League e 7 campionati vinti tra Spagna e Croazia – Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid. Questo la dice lunga. Qui tutto è a un livello altissimo: le persone che lavorano per la società, i tifosi, lo stadio…”. Modric spiega anche la scelta del numero 14 in onore a Cruijff: “Il mio primo numero è stato il 14, poi l’ho mantenuto anche al Tottenham e ho fatto bene lì. Ed è per questo che, essendo libero, ho voluto sceglierlo di nuovo – ha concluso – Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale. È un piacere indossarlo”.

