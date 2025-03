Calcio:Potenza; Macchia,Var a chiamata in C una nostra battaglia

agenzia

'Tema molto importante: è sul tavolo della Fifa'

POTENZA, 12 MAR – “Era quello che volevamo. Il Var a chiamata per la Serie C è una nostra battaglia. Lo dimostra il fatto che un tema così importante sia giunto sul tavolo della Fifa. E’ una prima vittoria per chi, come noi, crede nel progresso della Lega Pro e smentisce le solite Cassandre che hanno mostrato scetticismo sulla bontà della nostra proposta”. Il presidente del Potenza Calcio (Serie C, girone C), Donato Macchia – in una nota diffusa dall’ufficio stampa della società lucana – esprime “entusiasmo per la proposta avanzata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, riguardante l’introduzione del Football video support (Var a chiamata) in serie C”. “Sono soddisfatto che – ha aggiunto il presidente del Potenza Calcio – si sia arrivati a questo importante primo passo, dopo che più volte abbiamo manifestato la necessità di introdurre strumenti tecnologici a supporto degli arbitri. Gravina, più volte interpellato, ha raccolto il nostro appello e possiamo affermare di essere stati i primi reali promotori di questo importante punto di svolta per la Serie C, nonostante lo scetticismo che si era venuto a creare in seguito alle mie dichiarazioni in una conferenza post gara. Abbiamo dimostrato che la società Potenza Calcio lavora nell’ottica di uno sviluppo concreto del campionato. Siamo un club credibile, ascoltato per le proprie proposte, realmente al centro di quelle che sono le dinamiche della Lega Pro”. Secondo Macchia, “l’adozione del Fvs non rappresenterebbe solo un supporto per il corretto svolgimento delle gare, ma anche un segnale di rispetto per i tifosi e gli appassionati, che credono in questo spettacolo garantendo la loro presenza allo stadio. L’obiettivo di tutti i presidenti e gli addetti ai lavori deve essere quello di garantire maggiore equità nel nostro campionato. Come società Potenza Calcio – ha concluso Macchia – saremo sempre pronti ad alimentare discussioni su temi utili allo sviluppo di questo sport, a supportare e favorire l’implementazione di ciò che può garantire la crescita del movimento calcistico italiano”.

