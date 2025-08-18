Calcio:Roma chiude per Bailey, arriva in prestito da Aston Villa

agenzia

L'attaccante già questa sera potrebbe essere in città

ROMA, 18 AGO – La Roma chiude per Leon Bailey. E’ in corso lo scambio di documenti dopo l’accordo raggiunto tra l’Aston Villa e il club giallorosso. L’attaccante arriverà in prestito oneroso (2 milioni circa) più il riscatto fissato a 22 milioni. Da giorni l’agente era nella Capitale per favorire la trattativa dopo che il suo assistito aveva già accettato l’offerta della squadra di Gasperini. Bailey già questa sera potrebbe essere a Roma.

