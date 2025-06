Calcio:Roma; lunedì al via campagna abbonamenti stagione 2025/26

agenzia

"Core de sta città" è claim scelto per la nuova stagione

ROMA, 13 GIU – La Roma è pronta a dare il via libera alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. ‘Core de ‘sta città’ è il claim scelto in occasione dei 50 anni di ‘Roma (non si discute, si ama)’, l’inno che unisce intere generazioni di tifosi romanisti ed accompagna i giocatori fino al calcio d’inizio. La campagna abbonamenti, quindi, aprirà ufficialmente lunedì 16 giugno alle ore 12 – e durerà fino alle ore 12:59 del 26 giugno – con la prima fase nella quale sarà possibile rinnovare l’abbonamento con la garanzia di poter confermare il posto della stagione 2024/25 o cambiarlo scegliendo tra quelli disponibili nei vari settori. Dalle ore 14 del 26 giugno fino alle 10:59 del 30 giugno gli abbonati 2024/25 potranno rinnovare l’abbonamento a un prezzo dedicato selezionando tra quelli disponibili al momento dell’acquisto. Dalle ore 12 del 30 giugno fino alle ore 14:59 del 1° luglio sarà invece attiva la fase riservata esclusivamente ai 12.233 tifosi iscritti alla lista d’attesa per sottoscrivere un nuovo abbonamento, mentre dalle 16 del 1° luglio scatterà la vendita libera. Confermate le tre formule di abbonamento introdotte lo scorso anno – Plus, Classic, Extra Classic – con l’introduzione della Rivendita Personale che si aggiunge alla Rivendita Standard per i possessori di abbonamenti Plus e Classic Extra. Qualunque sia la formula di abbonamento scelta, infine, i tifosi riceveranno il welcome pack.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA