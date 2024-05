Calcio:Roma;De Rossi ‘rinnovo? accordo già trovato, ai dettagli’

agenzia

Tecnico 'Non è un problema se lo annunciamo dopo'

ROMA, 18 MAG – “Non stiamo aspettando nessuno. Stiamo chiacchierando. Ho avuto tante partite da preparare, il contratto è l’ultimo dei miei pensieri. Ma per l’accordo economico e di durata ci abbiamo messo dieci minuti, ora stiamo ultimando i dettagli. Quando ci si stringe la mano non penso che sia un problema se lo annunciamo poi domani o dopodomani”. Così Daniele De Rossi ha commentato il suo rinnovo con la Roma dopo che un mese fa la proprietà aveva annunciato che il tecnico avrebbe continuato in giallorosso. Guardando alla gara di domani con il Genoa, invece, c’è ancora il dubbio legato alle condizioni di Dybala. “Sono un paio di settimane che sta fuori, dobbiamo capire oggi le sue condizioni e vedremo”, ha concluso De Rossi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA