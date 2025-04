Calcio:Sassuolo; Grosso ‘ci attrezzeremo per difficoltà Serie A’

agenzia

Il tecnico dopo promozione:'avere bravi giocatori fa differenza'

ROMA, 16 APR – “Ci attrezzeremo per le difficoltà della Serie A”. Parola di Fabio Grosso, ieri campione del mondo con la Nazionale nel 2006 a Berlino, oggi tecnico del Sassuolo appena promosso nel massimo campionato. “Sono contentissimo di aver vinto questa sfida, siamo stati bravi ad affrontare nel modo giusto tutte le difficoltà. Dicevo ai ragazzi che stavamo facendo qualcosa di bellissimo e ci siamo riusciti a Modena (nell’ultimo match di campionato, ndr), una grande soddisfazione da condividere con tutti”. “Avere dei giocatori bravi – ricorda Grosso ai microfoni di Sky – fa la differenza, ma non basta perchè tutti devono mettersi a disposizione l’uno dell’altro. La Serie B – conclude Grosso – è un campionato in cui se prendi la scia giusta vai bene ma se prendi quella sbagliata rischi di fallire, questo rende ancor più merito ai ragazzi”.

