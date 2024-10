Calcio:Spalletti ‘Casadei pronto a breve, Baldanzi lo è già’

agenzia

Ct azzurro spettatore dell'U.21

ROMA, 15 OTT – “Ci sono ragazzi che possono fare parte del nostro gruppo, qui ce ne sono diversi bravi. Baldanzi è forse quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione”: Luciano Spalletti, nell’intervallo della partita dell’Under 21 Italia-Irlanda, ai microfoni della Rai parla dei giovani in prospettiva nazionale maggiore. “Casadei? Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico, ha struttura, gamba – le parole del ct azzurro – È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo. Poi se possiamo permetterci di tenere in panchina Bove e Fabbian… I ragazzi si sono confermati anche con noi in nazionale maggiore e chi fa bene e spinge ha la certezza o lo spiraglio di poter essere convocato da me”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA