Calcio:Spalletti,’sono diverso, ho fatto tesoro dell’esperienza’

agenzia

'Nei nostri giocatori ho visto voglia di tenere schiena dritta'

PARIGI, 05 SET – “Oggi sono diverso, perché la nostra vita diventa migliore se capiamo cosa ci succede e perché. Ho fatto tesoro dell’esperienza precedente, mi sembra di aver capito delle cose”: lo ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa al Parco dei Principi, alla vigilia della sfida contro la Francia in Nations League. “Poi – ha continuato – diventa fondamentale la volontà dei calciatori. Io ho visto la voglia di tenere la schiena dritta dei nostri, di non avere arrendevolezza e di non portarsi dietro i rimpianti”. “I ragazzi – ha detto ancora il ct – hanno qualità per diventare dei top player, hanno solo bisogno di fare qualche esperienza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA