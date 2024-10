Calcio:stampa, Tuchel a un passo dalla panchina dell’Inghilterra

agenzia

Secondo il canale tedesco Welt TV l'accordo con la FA è vicino

ROMA, 12 OTT – Thomas Tuchel, ex allenatore di PSG, Chelsea, Bayern e Borussia Dortmund, è in trattative avanzate per diventare commissario tecnico dell’Inghilterra. Lo afferma il canale tedesco Welt TV in un articolo riportato dal quotidiano L’Équipe. Dopo Sven-Göran Eriksson e Fabio Capello, Thomas Tuchel, 51 anni, potrebbe diventare il terzo allenatore straniero a dirigere l’Inghilterra. Secondo Welt TV, l’accordo tra Tuchel e la FA è molto vicino. Dopo l’addio di Gareth Southgate la nazionale dei Tre Leoni è stata affidata ad interim a Lee Carsley. Dopo la sconfoitta a Wembley in Nations League dell’Inghilterra contro la Grecia di giovedì scorso Carsley ha detto che “ci sono ancora tre partite e spero di tornare a dirigere l’Under 21”. La FA ha affidato a Carsley la responsabilità dell’Inghilterra nelle finestre di settembre, ottobre e novembre. Ha iniziato molto bene, con vittorie contro l’Irlanda (0-2) e la Finlandia (2-0), ma poi ha perso contro la Grecia.

