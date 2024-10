Calcio:statuto Figc;Casini,bassi su riequilibrio pesi elettorali

agenzia

Presidente Lega A 'una Serie A più forte è un bene per tuttì'

ROMA, 28 OTT – “Alla vigilia del consiglio federale per sull’autonomia ed il diritto d’intesa siamo a buon punto, il riequilibrio numerico dei pesi elettorali e dei consiglieri è un po’ basso”. Così il presidente della Lega di Seria A Lorenzo Casini a proposito del nuovo statuto Figc di cui si discuterà nel Consiglio federale. “Se il professionismo tutto ha otto consiglieri, la Serie A si aspetta di avere almeno la maggioranza di quei consiglieri, cioè un 51% dentro il professionismo. Su questo non vedo spaccature, riguarda le istituzioni e non le persone. Se si va sulle persone si commette un errore di prospettiva. Una Serie A più forte è un bene per tutti” “La premessa – spiega Casini a radio anch’io sport – è che stiamo vivendo e oggi sarà una ulteriore tappa, un percorso lungo e complesso. Siamo grati a Parlamento e Governo che hanno colto l’esigenza di fondo di avere fondamentalmente tre cose: una maggiore autonomia organizzativa, un ruolo nel sistema federale di riconoscimento di questo peso economico attraverso un diritto d’intesa o comunque un diritto di esprimere un parere vincolante sulla Serie A. E terzo il riequilibrio numerico dei pesi numerici elettorali e dei consiglieri. Questa triplice istanza è stata accolta, è intervenuta una norma di legge”.

