Calcio:Torino; Cairo, ‘Gosens? Non possiamo più aspettare’

agenzia

Il patron granata, 'Buone sensazioni per la stagione'

TORINO, 08 AGO – “Gosens mi piace, ne stiamo parlando da tre mesi perché ce l’ha offerto il suo agente: lui non è così deciso, non è che possiamo aspettarlo perché tra poco inizia il campionato e finisce il mercato”: il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulla trattativa che riguarda il laterale tedesco di proprietà dell’Union Berlino. “Zapata capitano è una scelta di Vanoli, è giusto così perché è un ragazzo straordinario – prosegue il patron granata da Quattordio, a margine della semifinale del Memorial Mamma e Papà Cairo terminata 5-1 per la Primavera del Toro contro il Milan – e ho sensazioni positive per la stagione che sta per iniziare: domenica abbiamo il Cosenza, il Toro è cresciuto e sono fiducioso anche se ci sono alcuni infortunati come Schuurs, Vlasic e Gineitis”.

