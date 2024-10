Calcio:Torino, presidente Cairo allo stadio per sfida a Como

agenzia

Prima apparizione stagionale del patron granata a Grande Torino

TORINO, 25 OTT – C’è anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata e il Como, in programma alle 20.45. Per il numero uno del club di via Viotti è la prima apparizione stagionale nell’impianto, dopo il blitz di martedì all’allenamento al Filadelfia. La contestazione nei suoi confronti, però, non si placa e dagli spalti si sono già sentiti cori contro la sua gestione.

