Calcio:Torino; Vanoli senza Coco, c’è Masina per sostituirlo

Lazaro verso il forfait, anche Vlasic a rischio per l'Udinese

TORINO, 17 APR – Il Torino deve rinunciare a Coco nella sfida contro l’Udinese causa squalifica, il tecnico Vanoli pensa all’ex della gara Masina per sostituirlo al centro della difesa insieme a Maripan. In vista della gara fissata per lunedì alle 12.30 al Grande Torino, inoltre, rischiano di esserci altre due defezioni: Lazaro continua a non recuperare dalle noie muscolari e rimarrà ai box, pure Vlasic è a rischio per la partita di Pasquetta per un fastidio al polpaccio. Così la trequarti è tutta da ridisegnare, c’è anche l’opzione di piazzare Ilic alle spalle di Adams con Gineitis ed Elmas a completare il reparto. A centrocampo invece rientra capitan Ricci, pronto a riprendersi una maglia da titolare al fianco di Casadei.

