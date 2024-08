Calcio:Toro; Vanoli, ‘Bellanova? Non condivido, vado avanti’

agenzia

Il tecnico, 'non se lo aspettava nessuno, ora niente alibi'

TORINO, 24 AGO – “E’ successo tutto in un lampo, io e la squadra siamo rimasti sorpresi: non sono d’accordo con questa cessione, ma alzo la testa e vado avanti”: il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, commenta così l’addio di Raoul Bellanova. “Ho fiducia nel mio lavoro, non dobbiamo prenderlo come un alibi ma ho un gruppo forte e abbiamo voglia di affrontare l’Atalanta – continua l’allenatore granata alla vigilia della sfida contro i nerazzurri – pur sapendo che è una grandissima squadra: anche Ancelotti e Guardiola dicono sempre che è complicato sfidare Gasperini”. E sugli ultimi giorni di mercato: “Spero di avere ciò che ho chiesto dal primo minuto – spiega Vanoli – e poi gli obiettivi li daremo a mercato chiuso, anche se io preferisco andare avanti di partita in partita”. Al Grande Torino è prevista una forte contestazione al presidente Cairo, con i tifosi che si ritroveranno alle 14.30 al Filadelfia per poi arrivare allo stadio: “Il tifoso ha diritto di difendere i valori del club, ma mi auguro che possano anche sostenerci” conclude il tecnico sul clima atteso per la gara contro l’Atalanta.

