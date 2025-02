Calcio:Toro;Vagnati, ‘Delusi, perché non è intervenuto Var?’

agenzia

Dt granata, 'Tecnologia poteva correggere un errore chiaro'

TORINO, 08 FEB – “Non è che siamo arrabbiati, siamo molto delusi: c’è la tecnologia per cambiare un errore chiaro di campo”: il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, alza la voce dopo la sfida tra i granata e il Genoa con l’episodio Sabelli-Sanabria non giudicato da rigore dall’arbitro Feliciani. “Sanabria non può saltare, Sabelli lo butta giù: l’arbitro sbaglia in campo e si può sbagliare, ma non capisco perché la tecnologia non possa aiutarlo – aggiunge il dirigente del Toro ai microfoni di Sky – e non possiamo far finta di niente, quantomeno deve essere richiamato al monitor: il tema è valutare bene le situazioni, il Var c’è e deve valutare l’arbitro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA