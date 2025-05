Calcio:Tudor ‘con un paio di acquisti Juve di altissimo livello’

agenzia

Tecnico bianconero: "Prendiamo punto e guardiamo avanti"

ROMA, 10 MAG – “Quanto manca alla Juventus per tornare quella di un tempo? Ci sono momenti in una stagione. Quando è al completo questa è una squadra forte, con valori. E con due o tre pezzi nuovi il prossimo anno può essere una squadra di altissimo livello”. Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dice la sua sulla reale potenza della squadra bianconera. Poi, parlando del match, sottolinea come quella con la Lazio “è stata una bella gara, dispiace prendere un gol che ti toglie la vittoria. Prendiamo questo punto e andiamo avanti, abbiamo un obiettivo davanti e i ragazzi hanno dato tutto, viste anche le problematiche che abbiamo. Andiamo avanti con la fiducia per le ultime due gare”, mentre sull’espulsione di Kalulu ammette che “dispiace perché sono due gare che giochiamo con un giocatore in meno ed è incredibile. Ho visto le immagini, non so se lo prende in viso o meno, ma è stata un’ingenuità. Non bisogna farlo, è un ragazzo per bene, di grandi valori che ci tiene tanto ma accettiamo il rosso. Il ragazzo è dispiaciuto”. Infine un pensiero sulla sostituzione di Conceicao e Adzic subentrati nella ripresa e tolti dal campo a pochi minuti dalla fine. “Ho tolto i due ragazzi che sono entrati, gli ho chiesto scusa perché non mi piace ma dovevo farlo per l’esperienza dei giocatori, ci giocavamo tutto in 10 minuti ma era per la squadra. La rifarei perché penso sia stata brutta per loro due ma giusta”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA