Calcio:Vieira, meritavamo di vincere, il secondo rigore è dubbio

'La squadra mi ha mostrato un segnale molto positivo'

GENOVA, 24 NOV – Un esordio “veramente emozionante” per Patrick Vieira sulla panchina del Genoa ma i rossoblù di casa hanno visto sfumare nel finale per un rigore la prima vittoria tra le mura amiche. “Ho rispetto per l’arbitro ma credo che abbia sbagliato il secondo rigore e anche sul primo ho dubbi – ha spiegato negli spogliatoi il neo tecnico francese del Genoa -. L’atmosfera oggi però è stata veramente emozionante e mi è piaciuta molto. Abbiamo fatto una buona partita e naturalmente c’è ancora qualcosa da migliorare, bisogna lavorare. Sono dispiaciuto per i miei giocatori perché meritavamo di vincere questa partita. Nel secondo tempo soprattutto siamo stati la squadra più forte. Però il calcio è così ma mi rimane difficile accettare il secondo rigore”. Un Genoa diverso per impostazione con vari cambi di modulo nell’arco dei 90′ e mentalmente più votato all’attacco seppur con il solo Bani come novità mentre inizialmente sono partiti dalla panchina gli altri elementi recuperati. “Mi dispiace che non abbiamo vinto questa partita – ha aggiunto Vieira -. Ma la cosa positiva è che ho visto in campo giocatori orgogliosi competere con un avversario rimanendo molto concentrati sulla voglia di fare bene e questo per me è importante. Credo che poi con il lavoro quotidiano saremo sempre più solidi come squadra”. All’allenatore subentrato in settimana a Gilardino non è andata giù la direzione di Sozza e lo ha ribadito. “Non sono d’accordo sulla spiegazione che mi ha dato l’arbitro e non possiamo chiedere ai giocatori di tagliarsi un braccio. L’unica cosa che noi possiamo controllare sono le nostre prestazioni individuali e collettive e su questo sono soddisfatto. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora a livello di squadra partendo da quanto di interessante fatto oggi come il possesso palla e i centrocampisti che si sono mossi tra le linee. Abbiamo creato situazioni pericolose ma anche sbagliato alcuni passaggi, però quello che la squadra mi ha mostrato oggi è un segnale molto positivo per il futuro”.

