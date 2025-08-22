Calcio:Zaccagni ‘Lazio pronta a rialzarsi,a Como per fare punti’

agenzia

Capitano laziale: "Obiettivo è essere al Mondiale con Italia"

ROMA, 22 AGO – “Siamo contenti che inizi il campionato, durante il ritiro abbiamo lavorato in modo serio. Il finale di stagione dell’anno scorso non ci ha dato quello che volevamo, ma bisogna rialzarsi. Contro il Como il momento di farlo, loro sono una squadra in costruzione, che ha speso tanto e vuole dire la sua. Ma abbiamo le carte in regola per portare via punti”. Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai canali ufficiali del club, a due giorni dall’inizio del campionato. “Noi abbiamo avuto questo problema del mercato bloccato, il mister ci ha subito detto di prenderla come una sfida e abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno”, prosegue. Mentre l’obiettivo, a livello personale, è quello della Nazionale sottolineando come “è importante qualificarci per il Mondiale e il mio obiettivo è quello andarci”. Poi, sul proprio ruolo all’interno dello spogliatoio biancoceleste, chiarisce che “indossare la fascia è un onore, volevo affermarmi e diventare un punto fermo. Infortunio? Probabilmente avrei dovuto affrontare prima la situazione che mi portavo dietro dagli ultimi tre mesi di campionato. Ho provato a lavorare per non operarmi, ma ero arrivato a un punto di non ritorno. Alla fine ho perso 7 giorni di ritiro con i compagni, ma ora mi sento bene”. Infine un pensiero sulla scomparsa di Diogo Jota, avvenuta lo scorso luglio in un incidente stradale. “Queste cose che ci spaventano e che ci fanno capire che la vita è un attimo, non riesco a pensare al dolore che ha provato la famiglia. E’ stata bellissima la coreografia che hanno fatto i tifosi del Liverpool, erano due ragazzi giovani ma hanno lasciato un ricordo indelebile”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA