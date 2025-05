Caleb Ewan annuncia a sorpresa il ritiro immediato

agenzia

"Ciò che un tempo era tutto per me oggi non ha più importanza"

ROMA, 06 MAG – Il velocista australiano Caleb Ewan ha colto di sorpresa il mondo del ciclismo annunciando il ritiro con effetto immediato all’età di 30 anni. Vincitore di 65 corse in carriera, 11 delle quali nei grandi Giri, si era unito al team britannico Ineos lo scorso inverno con l’obiettivo di rilanciare una carriera che era crollata nelle ultime due stagioni. Il 25 marzo ha vinto la sua corsa di ritorno alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, prima di aggiudicarsi anche la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi ad aprile. Ma oggi ha annunciato l’addio all’agonismo con effetto immediato in un messaggio trasmesso dal team sul proprio sito. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico con effetto immediato”, ha annunciato. “Le mie ultime due stagioni, in particolare la seconda metà del 2024, hanno seriamente danneggiato il mio rapporto con lo sport”, spiega Ewan, che la scorsa stagione ha corso per la squadra australiana Jayco-AlUla dopo cinque anni con la belga Lotto. “Nei miei undici anni di carriera, ho ottenuto più di quanto avrei mai potuto immaginare, ma ciò che un tempo significava tutto per me oggi non ha più la stessa importanza. La sensazione che ho provato quando ho tagliato per primo il traguardo, quella che ho cercato in tutti questi anni, stava svanendo più velocemente di quanto non fosse mai accaduto in passato”, ha concluso l’australiano.

