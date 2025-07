Calhanoglu replica a Lautaro e Marotta, parole dure che dividono

agenzia

'Leader non è chi cerca colpevoli, sul futuro vedremo'

MILANO, 01 LUG – Scoppia il caso Calhanoglu in casa Inter. Dopo le parole di Lautaro Martinez (“chi non vuole restare se ne vada”) e la conferma del presidente Giuseppe Marotta sul riferimento al turco, il centrocampista ha replicato: “Quello che mi ha colpito di più sono state le parole arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, non uniscono”, ha scritto. “Rispetto ogni opinione anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico”. “Ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo”. “Futuro? Vedremo”.

