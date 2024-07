Calcio: il Palermo da domani in raduno per due settimane a Livigno

Sport

La squadra rosanero inizia la stagione in ritiro nel Piccolo Tibet: il 13 contro la Rappresentativa Lnd Sondrio il primo test agonistico. I benefici dell'altitude training, la qualità degli impianti sportivi e il calore dell'intera località lombarda saranno parte integrante del menù quotidiano

Il Palermo ha cominciato la nuova stagione per farsi trovare pronto al via della stagione del campionato di Serie B di calcio. Dopo i primi tre giorni di raduno a Coccaglio, dove sono stati effettuati i consueti test, da domani a Livigno ci sarà l’inizio ufficiale del ritiro del Palermo FC, con i rosanero che raggiungeranno il Piccolo Tibet per preparare la stagione 2024/2025 nel migliore dei modi.

I benefici dell’altitude training, la qualità degli impianti sportivi e il calore dell’intera località saranno parte integrante del menù quotidiano della squadra allenata da Alessio Dionisi, attesi da un campionato difficile e competitivo come la Serie B.

I siciliani si fermeranno a Livigno per due settimane, allenandosi presso le bellissime strutture dell’Aquagranda e godendosi la bellezza paesaggistica che abbraccia l’orizzonte, attesi da una comunità ansiosa di dar loro un sentito benvenuto. Sedute di allenamento previste, salvo variazioni, al mattino dalle 9 e al pomeriggio dalle 16. In programma, oltre agli allenamenti, anche tre amichevoli: 13 luglio contro la Rappresentativa LND Sondrio, una rappresentativa locale e il 17 luglio e 20 luglio contro squadre ancora da definire. Le tre partite si giocheranno sul campo di calcio del funzionale Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda di Livigno, che già lo scorso anno aveva accolto la Sampdoria e ormai punto di riferimento per gli allenamenti di atleti e squadre di diverse discipline.

Toccherà quindi a Livigno, in questo 2024/2025, tenere a battesimo la squadra rosanero che nella passata stagione ha disputato i play off promozione, confermandosi una delle società più riconoscibili dell’intero panorama calcistico italiano, e una squadra dalle grandi aspirazioni sportive, che guarda al futuro con ambizione e voglia di stupire, in campo e fuori. Un percorso che mira all’eccellenza e che inizierà dalle strutture del Piccolo Tibet, per la felicità di una località che non vede l’ora di accogliere i calciatori e di farli sentire come a casa. Un abbraccio collettivo che sia di buon auspicio per una stagione lunga e piena di soddisfazioni, il cui calcio d’inizio è fissato proprio a Livigno dove lo scorso maggio si erano accesi i riflettori dello sport mondiale con l’arrivo della tappa regina del Giro d’Italia che aveva visto nello splendido scenario del Mottolino il trionfo del campione sloveno Tadej Pogacar.