Cambiaso al City, la Juve che fa? Motta intanto lo dà titolare col Milan

calciomercato

La Juventus stando alle ultime indiscrezioni i piemontesi avrebbe intavolato una trattativa col Manchester City per Cambiaso, ma per il momento il giocatore è ritenuto incedibile. La squadra di Guardiola è pronta a mettere sul piatto 65 milioni di euro. Intanto Thiago Motta lo ha annunciato in campo col Milan: «Vedo molto bene Cambiaso, domani giocherà» ha detto il tecnico bianconero.

