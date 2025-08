Campionato italiano Gran Turismo, trionfo in salsa siciliana a Imola

automobilismo

Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto con il laziale Gianluca Carboni dominano il terzo appuntamento della serie Endurance nella categoria Gt Cup Am

Una vittoria speciale. In un percorso leggendario. Il Team Raptor Engineering dei piloti siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto e del laziale Gianluca Carboni trionfa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nel terzo appuntamento della serie Endurance nella categoria Gt Cup Am.

Oggi infatti è tornato il Campionato Italiano Gran Turismo e a Imola è andato in scena una gara decisiva nella corsa ai titoli 2025. Al via erano 112 piloti suddivisi in 41 equipaggi delle classi GT3 e GT Cup, con il consueto mix di marchi prestigiosi, team di riferimento e ben il 30% di piloti stranieri.

Di Benedetto–Nicolosi–Carboni (Raptor Engineering), partivano davanti a tutti, grazie alla pole position conquistata nelle qualifiche del sabato.

Pronti via e nel primo stint il catanese Giuseppe Nicolosi girava veloce e difendeva la prima posizione, salvo poi essere superato e lasciare l’autovettura a Di Benedetto in terza posizione. Di Benedetto e Carboni recuperavano posizioni e riportavano la Porsche 911 Cup 992 di ultima generazione in seconda posizione. Nicolosi riprendeva l’autovettura e consolidava la seconda piazza, e poi Di Benedetto in chiusura di gara recuperava 9 secondi e grazie ad un sorpasso di rara bellezza riportava l’auto davanti a tutti per il successo che vale una carriera.