‘Campione che ispira’, Rigi incontra studenti a Bari e Barletta

agenzia

Due appuntamenti venerdì per campione paralimpico Ganeshamoorthy

ROMA, 26 MAR – Ogni voce conta: il Campione che ispira: e’ questo il leit motiv del doppio incontro con gli studenti che avrà come protagonista il campione paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore di numerosi titoli internazionali e campione di getto del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto. Rigi sarà protagonista di un doppio incontro dedicato a studenti, appassionati di sport e cittadini, in programma venerdi’ prossimo. La giornata si aprirà alle ore 10:00 all’ITS “Vito Vittorio Lenoci” di Bari. Nel pomeriggio, alle ore 18:00, l’atleta sarà ospite del Circolo Tennis Barletta per un secondo appuntamento. “Siamo entusiasti di inaugurare il ciclo di eventi del Museo dello Sport con una figura così straordinaria”, ha dichiarato Pierfrancesco Romanelli, presidente del “Museo dello Sport” di Bari che ha promosso l’incontro, con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia, del Coni regionale, del Cip

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA