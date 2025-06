agenzia

Danneggiato il telaio della sua Ferrari nell'incidente in FP1

ROMA, 13 GIU – Charles Leclerc non partecipa alla seconda sessione delle libere del GP del Canada. Il pilota della Ferrari ha infatti danneggiato il telaio della sua vettura nell’incidente all’inizio della FP1. La Ferrari ha annunciato che il monegasco tornerà in pista per la terza sessione di prove libere, domani.

