Candreva annuncia ritiro ‘caro calcio,è il momento di salutarti’

agenzia

L'ex di Lazio, Inter e Salernitana lascia. 54 volte in Nazionale

ROMA, 18 MAR – “Grazie Calcio❤️️”. Con questo messaggio sui social, Antonio Candreva ha annunciato il proprio addio al calcio giocato e il conseguente ritiro a 38 anni. Dopo mesi da svincolato, l’ex capitano della Lazio, che poi lo cedette all’Inter, ha deciso di non proseguire in questa attesa e di apprendere le scarpe al chiodo. “Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti – dice Cadreva in un video diffuso via Instagram -. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione”. “Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”, ha concluso l’ex anche di Sampdoria e Salernitana, club quest’ultimo con cui nello scorso campionato è retrocesso in Serie B. In Nazionale Candreva ha messo insieme 54 presenze e 7 reti. E’ stato azzurro anche con l’Olimpica ai Giochi di Pechino 2008.

