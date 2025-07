Cane lo morde ai genitali, in ospedale ex Roma Carles Perez

agenzia

L'attaccante avrebbe dovuto giocare con l'Aris in Conference

ROMA, 30 LUG – Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha giocato nella Roma, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. Lo riferiscono alcuni media greci. Perez era arrivato da poco in Grecia dove è stato ingaggiato dall’Aris, reduce dal prestito al Getafe (il suo cartellino appartiene tuttora al Celta Vigo) che non lo ha riscattato dopo un’annata, quella scorsa con 27 partite e tre gol, in cui l’ex romanista non ha particolarmente brillato. Con l’Aris avrebbe dovuto giocare domani il preliminare di Conference League in campo neutro a Debrecen, in Ungheria, contro gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva. Non ci sono ulteriori particolari su quanto gli è accaduto, ma si è saputo che molto probabilmente il calciatore verrà operato nelle prossime ore e per il suo recupero ci vorranno alcune settimane.

