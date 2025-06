Canoa: agli Europei di velocità ci sarà da tifare per i siciliani Samuele Burgo e Andrea Schera

Sport

Il siracusano domani sarà in gara nel K2 500 in coppia con Tommaso Freschi, il palermitano oggi in finale nel K1 1000. Italia favorita in diverse prove, di buon auspicio in vista dei Mondiali in programma dal 20 agosto a Milano

Europei di canoa velocità nel segno degli equipaggi azzurri. A Racice nella Repubblica Ceca, Italia protagonista sulle acque della Labe Arena che tra oggi e domani vedranno in finale per il podio un nutrito gruppo di azzurri. Un risultato importante perchè quello degli Europei è un appuntamento chiave in vista dei Campionati del Mondo in programma dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo di Milano.

Europei Racice: la squadra azzurra al completo

E azzurri protagonisti in queste due prime giornate in una delle edizioni più competitive degli ultimi anni, che sta vedendo in azione oltre 30 Nazioni e i migliori specialisti continentali.

Europei: il siracusano Samuele Burgo e Tommaso Freschi domani nella finale del K2 500 saranno in corsa per il podio

E oggi e domani in questo contesto di altissimo livello in finale per il podio ci saranno anche i due siciliani in azzurro, il siracusano Samuele Burgo (il papà Maurizio fa parte dello staff tecnico azzurro) e il palermitano Andrea Schera, i due formidabili canoisti che difendono i colori del Gs Fiamme Gialle.

Il palermitano Andrea Schera in azione, oggi sarà impegnato nella finale del K1 1000

Samuele Burgo in coppia con Tommaso Freschi domani si giocherà tutto nella finale del K2 500 dopo aver fatto bene in batteria in 1’35″166 e nella semifinale vinta con il tempo con uno strepitoso 1’31″707. Andrea Schera sarà invece impegnato oggi nella finale del K1 1000 dopo il 3’38″275 in batteria e il 3’39″273 in semifinale.

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini in azione

Lucrezia Zironi in azione

Tra oggi e domani saranno tante le possibilità di medaglia per i colori azzurri che oltre col K2 500 e K1 1000, saranno in finale con Carlo Tacchini, nel C1 1000 e nel C2 500 in coppia con Gabriele Casadei; nel K1 200 e K1 500 con Lucrezia Zironi; Mattia Alfonsi nel C1 500; nel C2 500 in finale la coppia d’argento ai Giochi di Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.

In finale domani Amanda Embriaco

Nella paracanoa tre finali per il podio per l’Italia: Amanda Embriaco nel KL3; Christian Volpi nel KL2 200 e Mirko Nicoli nel VL3 200.

Christian Volpi in azione

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA