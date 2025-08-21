Canoa: ai Mondiali di Milano il palermitano Andrea Di Liberto in finale per il titolo nel K1 200

Sport

Oggi nelle acque dell'Idroscalo, seconda giornata trionfale per gli azzurri: conquistate 4 finali e sei semifinali. La Sicilia domani sogna un magico bis iridato con il campione siciliano e c'è da tifare per l'altro palermitano Andrea Schera impegnato nella semifinale del K1 1000. Avanza nel K2 500 anche il siracusano Samuele Burgo

I Mondiali di canoa velocità continuano a regalare grandi emozioni. Oggi la seconda giornata di gare ha visto gli azzurri ancora una volta protagonisti conquistando nelle acque dell’Idroscalo di Milano ben quattro finali e sei semifinali.

Vola in finale il K4 azzurro: Rizza, Penato, Volo e Lanciotti

Riflettori puntati sul K4 500 maschile (Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato e Nicolò Volo) tornato in finale a vent’anni di distanza (l’ultima volta fu a Zagabria nel 2005), così come Giada Rossetti nel K1 1000, il palermitano Andrea Di Liberto nel K1 200 e Mattia Alfonsi nel C1 500.

Il palermitano Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) in azione

Felicissimo Andrea Di Liberto atleta delle Fiamme Azzurre cresciuto al Cc Trinacria Palermo e ieri seguito dal tecnico palermitano Girolamo Lomonaco che fa parte dello staff di tecnici federali (c’è anche il siracusano Maurizio Burgo), in una semifinale del K1 200 dominata dal primo all’ultimo metro.

Andrea Di Liberto in finale nel K1 200 dove ha già vinto il titolo mondiale nel 2021

“Sono felice – ci dice Andrea Di Liberto campione del Mondo nel K1 200 nel 2021 – e adesso non vedo l’ora disputare la finale. Essere qui è già una grande soddisfazione visto che dopo l’infortunio patito all’inizio dell’anno, sembrava impensabile la mia presenza e invece adesso mi godrò la festa della finale».

Il palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) in azione

Domani alle 15,40 la finale del K1 200 con Andrea Di Liberto che dopo il 35″42 in semifinale sarà tra i favoriti per il podio. E la Sicilia tiferà anche per l’altro palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) impegnato domani alle 10,31 nelle semifinali del K1 1000, mentre oggi ha staccato il “pass” per la semifinale del K2 500 in programma domani, il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) in coppia con il toscano (Tommaso Freschi (Cc Aniene) con il miglior tempo in scioltezza sbaragliando il campo in 1’30″15, che li proietta con fiducia al prossimo turno con le semifinali in programma domani.

K2 500: in azione il siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) e il toscano Tommaso Freschi (Cc Aniene)

IL PROGRAMMA. Intanto oggi al termine di una riunione organizzativa le gare non disputate nel pomeriggio a causa del maltempo. È stato deciso che saranno recuperate domani con inizio alle 8.

GLI AZZURRI IN GARA DOMANI.

8,05 – VL3 200 femminile, batteria 2 – Zakaria Abakar Nouracham

8,15 – KL2 200 uomini, batteria 1 – Giuseppe Cotticelli 

8,20 – KL2 200 uomini, batteria 2 – Christian Volpi

8,30 – KL3 200 uomini, batteria 1 – Cristian Piazza

9 – VL1 200 uomini, semifinale 1 – Alessio Bedin

9,05 – VL2 200 uiomini, semifinale 1 – Marius-Bogdan Ciustea  9,20 – VL3 200 maschile, semifinale 2 – Mirko Nicoli

9,30 – KL3 200 femminile, semifinale 1 – Amanda Embriaco

9,46 – C1 500 femminile, semifinale 2 – Olympia Della Giustina 

9,56 – C1 1000 maschile, semifinale 1 – Nicolae Craciun

Il palermitano Andrea Schera

10,31 – K1 1000 maschile, semifinale A1 – Andrea Schera

10,55 – K1 500 femminile, semifinale 1 – Lucrezia Zironi

11,13 – C4 500 maschile, semifinale 1 – Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi, Marco Tontodonati

11,28 – VL2 200 femminile, semifinale 1 – Veronica Biglia

14 – C1 200 finale B – Mattia Alfonsi

15,04 – C1 500 maschile, finale A – Mattia Alfonsi

15,11 – K4 500 maschile, finale A – Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato

15,32 – K1 1000 femminile, finale A – Giada Rossetti

Il palermitano Andrea Di Liberto

15,46 – K1 200 maschile, finale A – Andrea Domenico Di Liberto