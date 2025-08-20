Canoa: azzurri subito protagonisti ai Mondiali di Milano, conquistate 14 semifinali e avanzano i siciliani Andrea Di Liberto e Andrea Schera

Sport

I due palermitani approdano alle semifinali nel K1 200 e nel K1 1000. Domani tocca al siracusano Samuele Burgo impegnato nelle batterie del K2 500 insieme al toscano Tommaso Freschi

I Mondiali di canoa velocità sono scattati oggi nella acque dell’Idroscalo di Milano con gli azzurri subito protagonisti. Nella prima giornata dedicata alle batterie l’Italia conquistato10 semifinali nella velocità e 4 nella paracanoa. Subito in luce due dei tre siciliani in azzurro ai Mondiali, i due palermitani Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) e Andrea Schera (Fiamme Gialle), mentre oggi ci sarà l’esordio nel K2 500 del siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) in coppia con il toscano Tommaso Freschi.

Il palermitano Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) in azione oggi nel K1 200

Andrea Domenico Di Liberto, davanti a tutti nella batteria del K1 200 maschile in 34″82, domani alle 15,05 tornerà in acqua nella semifinale 2 con obiettivo la finale di venerdì. Avanti anche Andrea Schera nel K1 1000, con il terzo tempo in 3’34″24 e venerdì dalle 10 sarà impegnato nelle semifinali.

Il palermitano Andrea Schera (Fiamme Gialle) in azione

Siciliani ai Mondiali di Milano: Andrea Schera, Andrea Di Liberto, i due tecnici Girolamo Lomonaco, Maurizio Burgo e Samuele Burgo che farà il suo esordio domani

GLI AZZURRI DELLE VELOCITA’. Ecco i risultati degli altri azzurri in gara oggi ai Mondiali. Mattia Alfonsi ha firmato il miglior crono della sua batteria (40″66) nel C1 200 strappando il pass per la semifinale e avanza anche nel C1 500, 4° in batteria (1’53″68). Seconda Lucrezia Zironi nel K1 500 in 1‘52″95 e ottimo esordio per Olympia Della Giustina, che avanza con il 4° crono nella batteria del C1 500 (2’06″74). Nel K1 donne Giada Rossetti approda in semifinale con il tempo di 4’10″02 e nella canadese, Nicolae Craciun conquista la semifinale in 4‘09″93. Vola in semifinale il K4 500 di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato (1’29″94). Meno fortunate Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod, che escono di scena nel K4 femminile in 1‘38″16. Avanza il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati (1′34″19).

L’azzurra Olympia della Giustina in azione

PARACANOA. Semifinale per Amanda Embriaco nel KL3 200, 5ª in batteria (50″04) e 5° e avaanza anche Alessio Bedin (1’11″68) nel VL1 200. Sesto crono e passaggio del turno per Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 (56″27) e avanza anche Mirko Nicoli nel VL3 200 (45″87).

Mondiali paracanoa: l’azzurro Mirko Nicoli in azione

GLI AZZURRI IN GARA DOMANI.

 Alle 9 – C1 200 femminile, batteria 1 – Olympia Della Giustina

 9,25 – K1 200 femminile, batteria 2 – Lucrezia Zironi

 9,45 – K1 500 maschile, batteria 1 – Giacomo Cinti

 11,03 – K2 500 maschile, batteria 1 – Samuele Burgo, Tommaso Freschi

 10,27 – C2 500 maschile, batteria 2 – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei

 10,45 – K2 500 femminile, batteria 2 – Irene Bellan, Meshua Marigo

 13,36 – C1 500 maschile, semifinale 2 – Mattia Alfonsi

 14,18 – K4 500 maschile, semifinale 2 – Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato, Nicolò Volo

 14,35 – K1 1000 femminile, semifinale 2 – Giada Rossetti

 14,45 – C1 200 maschile, semifinale 1 – Mattia Alfonsi

 15,05 – K1 200 maschile, semifinale 2 – Andrea Di Liberto

 15,20 – VL2 200 femminile, batteria 2 – Veronica Biglia

 15:30 – VL3 200 femminile, batteria 2 – Zakaria Abakar Nouracham

 15,40 – KL2 200 maschile, batteria 1 – Giuseppe Cotticelli

 15,45 – KL2 200 maschile, batteria 2 – Christian Volpi