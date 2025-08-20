Sport
Canoa: azzurri subito protagonisti ai Mondiali di Milano, conquistate 14 semifinali e avanzano i siciliani Andrea Di Liberto e Andrea Schera
I due palermitani approdano alle semifinali nel K1 200 e nel K1 1000. Domani tocca al siracusano Samuele Burgo impegnato nelle batterie del K2 500 insieme al toscano Tommaso Freschi
I Mondiali di canoa velocità sono scattati oggi nella acque dell’Idroscalo di Milano con gli azzurri subito protagonisti. Nella prima giornata dedicata alle batterie l’Italia conquistato10 semifinali nella velocità e 4 nella paracanoa. Subito in luce due dei tre siciliani in azzurro ai Mondiali, i due palermitani Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) e Andrea Schera (Fiamme Gialle), mentre oggi ci sarà l’esordio nel K2 500 del siracusano Samuele Burgo (Fiamme Gialle) in coppia con il toscano Tommaso Freschi.
Andrea Domenico Di Liberto, davanti a tutti nella batteria del K1 200 maschile in 34″82, domani alle 15,05 tornerà in acqua nella semifinale 2 con obiettivo la finale di venerdì. Avanti anche Andrea Schera nel K1 1000, con il terzo tempo in 3’34″24 e venerdì dalle 10 sarà impegnato nelle semifinali.
GLI AZZURRI DELLE VELOCITA’. Ecco i risultati degli altri azzurri in gara oggi ai Mondiali. Mattia Alfonsi ha firmato il miglior crono della sua batteria (40″66) nel C1 200 strappando il pass per la semifinale e avanza anche nel C1 500, 4° in batteria (1’53″68). Seconda Lucrezia Zironi nel K1 500 in 1‘52″95 e ottimo esordio per Olympia Della Giustina, che avanza con il 4° crono nella batteria del C1 500 (2’06″74). Nel K1 donne Giada Rossetti approda in semifinale con il tempo di 4’10″02 e nella canadese, Nicolae Craciun conquista la semifinale in 4‘09″93. Vola in semifinale il K4 500 di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato (1’29″94). Meno fortunate Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod, che escono di scena nel K4 femminile in 1‘38″16. Avanza il C4 maschile di Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati (1′34″19).
PARACANOA. Semifinale per Amanda Embriaco nel KL3 200, 5ª in batteria (50″04) e 5° e avaanza anche Alessio Bedin (1’11″68) nel VL1 200. Sesto crono e passaggio del turno per Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 (56″27) e avanza anche Mirko Nicoli nel VL3 200 (45″87).
GLI AZZURRI IN GARA DOMANI.
Alle 9 – C1 200 femminile, batteria 1 – Olympia Della Giustina
9,25 – K1 200 femminile, batteria 2 – Lucrezia Zironi
9,45 – K1 500 maschile, batteria 1 – Giacomo Cinti
11,03 – K2 500 maschile, batteria 1 – Samuele Burgo, Tommaso Freschi
10,27 – C2 500 maschile, batteria 2 – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei
10,45 – K2 500 femminile, batteria 2 – Irene Bellan, Meshua Marigo
13,36 – C1 500 maschile, semifinale 2 – Mattia Alfonsi
14,18 – K4 500 maschile, semifinale 2 – Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato, Nicolò Volo
14,35 – K1 1000 femminile, semifinale 2 – Giada Rossetti
14,45 – C1 200 maschile, semifinale 1 – Mattia Alfonsi
15,05 – K1 200 maschile, semifinale 2 – Andrea Di Liberto
15,20 – VL2 200 femminile, batteria 2 – Veronica Biglia
15:30 – VL3 200 femminile, batteria 2 – Zakaria Abakar Nouracham
15,40 – KL2 200 maschile, batteria 1 – Giuseppe Cotticelli
15,45 – KL2 200 maschile, batteria 2 – Christian Volpi
15,55 – KL3 200 maschile, batteria 1 – Cristian Piazza